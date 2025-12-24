Haberler

İstanbul'da 2 hastanede yapılan "hastane sınıfı" törenle açıldı

İstanbul'da 2 hastanede yapılan 'hastane sınıfı' törenle açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukların eğitimlerinin aksamaması amacıyla yapılan hastane sınıfları hizmete girdi.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören çocukların eğitimlerinin aksamaması amacıyla yapılan hastane sınıfları hizmete girdi.

İstanbul Valiliği himayelerinde, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Çocukları Vakfı işbirliğinde yapılan hastane sınıflarının açılışı dolayısıyla 2 hastanede tören düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki törende kurdele kesiminin ardından İstanbul Valisi Davut Gül, hastane sınıfını gezerek çocuklarla sohbet etti.

Açılışta konuşan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hastanedeki çocuklara da eğitim sunulduğunu belirterek, "İstanbul Çocukları Vakfı da bu işler, özellikle donanımla ilgili ihtiyaçlar için hayırseverlerle kamu arasında bağ kuran bir yapı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama özellikle de öğretmenimize teşekkür ediyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de hastanede sadece İstanbul'dan değil Türkiye'nin dört bir köşesinden, uzak illerden sağlık hizmeti almaya gelen çocukların olduğunu ifade ederek, çocukların eğitimlerinden geri kalmamasını, motivasyonlarının düşmemesini ve mutlu halde tedavilerinin yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise İstanbul'da 18 hastanede yaklaşık 400 öğrencinin eğitimden faydalandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yıl boyunca genelde değişkenlik olduğu için yaklaşık 3 bine yakın öğrencimiz hem okul ortamından hem öğrenme ortamından hem de sosyal, duygusal ve akran öğrenmesinden uzakta kalmadan doktorlarımızın uygun görüşleri doğrultusunda belli saatlerde bu eğitimleri alıyor. Hastane okullarında uzman olarak 77 öğretmenimiz, İstanbul'da 18 hastanede bu eğitimi veriyor. Aynı zamanda velilerimize yönelik de rehberlik tanışma ve psikolojik sağlamlıkla ilgili eğitimler vermeye başladık."

Açılışa, İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin'in yanı sıra sağlık çalışanları katıldı.

Buradaki törenin ardından heyet, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastane sınıfının açılışını yaptı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı

Bakkala giren ekipler şoka uğradı! Hemen şehir çöplüğüne götürüldü