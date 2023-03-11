Tek tek belirlendi! İşte İstanbul'da tsunami riski altındaki 17 ilçe

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası göç hareketliliği yaşanan İstanbul'da vatandaşları tedirgin eden bir diğer durum da tsunami. Risk taşıyan 17 ilçe belirlendi, buralara tsunami tahliye yolu ve güvenli bölge tabelaları yerleştiriliyor. İşte o ilçeler...

Olası Marmara depremiyle ilgili neredeyse her gün uzmanlar tarafından farklı yorumlar yapılıyor. " İstanbul'da uzun yıllar deprem olmayacak" diyen de var, "En az 7.4 olacak, az zaman kaldı" diyen de... Bu endişeli süreç içerisinde en çok merak edilenlerden biri de hangi ilçelerin daha güvenli olduğu.

17 İLÇE BELİRLENDİ

Megakent'te yaşayanları en az deprem kadar endişelendiren bir diğer konu da tsunami. TRT Haber'in haberine göre; beklenen büyük depremde tsunami riski taşıyan ilçeler belirlendi. Bu 17 ilçeye tsunami tahliye yolu ve güvenli bölge tabelaları yerleştiriliyor. Ancak uzmanlar, bölgede tsunami riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

İşte o riskli ilçeler;