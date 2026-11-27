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(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi. 9 kişi ise yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 15 isimle ilgili işlemin sonucu belli oldu.

Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei hakkında tutuklama, bir kişi hakkında da ev hapsi kararı verdi. 9 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün şüphelilerden biri doğrudan savcılık tarafından serbest bırakılmış, bir ismin gözaltı süresi ise uzatılmıştı.

Kaynak: ANKA