İstanbul'da 15 Milyon Lira Tehdit Eylemi: Şüpheli Havalimanında Yakalandı

İstanbul'da bir kişiden tehditle 15 milyon lira karşılığı İran parası istediği öne sürülen şüpheli, havalimanında yakalanıp adliyeye sevk edildi.

İran asıllı mağdur Y.K. polise, daha önce hiç tanımadığı ancak İran'da bulunan kayınbiraderiyle ticari ilişkisi olduğunu bildiği A.N'nin (37), kendisine 15 milyon lira karşılığı İran para birimi kadar ceza kestiğini ve görüntülü arayarak silah gösterdiğini, ayrıca A.N'nin Fatih'te çalıştığı kargo şirketine gelerek tehditlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, İran asıllı şüpheli A.N'nin İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı belirlendi. Havalimanı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince muhafaza altına alınan şüpheli, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli A.N'nin, mağdur Y.K'yi görüntülü arayarak silah gösterdiği anların, görüşme sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği ortaya çıktı.