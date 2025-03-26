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İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da devam eden eylemlerle ilgili harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 143 adrese operasyon düzenledi. Ekipler toplamda 106 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon terörle mücadele ekipleri tarafından yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana devam eden eylemlerin İstanbul ayağında bugün terör polisi tarafından düzenlenen operasyonda 106 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren kişilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Olaylara karışan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yasaklama kararına rağmen kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan zanlılar için bu sabah belirlenen 143 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda toplamda 106 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın, olaylarda yer aldığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak sürdüğü bildirildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN 55 KİŞİ YAKALANDI

TEM Şubeye götürülen şüphelilerin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Dün de Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret edenlerin de aralarında bulunduğu 55 kişi yakalandı.

"YÜZÜ MASKELİ TERÖRİSTLERİ TESPİT EDECEĞİZ"

Öte yandan; AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin marjinal sol örgütlerin, millete hakaret eden ağzı bozuk tiplerin, belediyeleri soyup soğana çeviren haramilerin oyuncağı haline gelmesi, bizi gerçekten rahatsız ediyor. CHP'nin genel başkanının polise taş atan, molotof atan, baltayla saldıran, ecdat yadigarı camilerimize hürmetsizlik eden soysuzlara kol kanat germesi, milletimiz gibi bizi de rencide ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Herkes alacaklar herhalde içeri

Yorum Beğen264
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Haber Yorumlarısefa KURAL:

gösteri insanların hakkı ama şu yüzü maskeliler şüphe uyandırıyor

Yorum Beğen316
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıMr Camel:

erken seçim olsa bu ıktıdar gıdeceğini bildiğimiçin yargı yolu ile asker polıs halka zülüm yapıyor ıktıdar değişince o polısler ne yapacak fişlenecek

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme200
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Haber Yorumlarıufo:

bu ülkede bşrfün herkes AKP muhalifi olduğu için terör damgası yiyecek ama AKP nin teröris dediklerine mahalle ayrımı yaparak bizde aynı dili kullanarak terörist dersek sorun orda başlıyor ve büyüyor

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme160
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Haber YorumlarıYakup Başaran:

giderken toz yapıyorlar..Normal kaç kişinin saltanatı bitecek.çift maaşlar bedava arabalar havalar lüksler ohhhh…

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Istanbulda bukadar terorist var di da siz imamoglu mitingini mi beklediniz ya eylem yapsalardi kac yuz bin polis jandarma var istanbuldamilletin larlaaei ile maas,alan sehirler ulke yol gecen hanimi polis,jandarma ne is yapar

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Diktador gormek isteyen esadin cezaevlerine baksin...RECEP TAYYİP ERDOGAN....

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Haber YorumlarıA. Erol:

yağmacılar

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Haber Yorumlarımutluw can:

emri veren de uygulayan da suç işliyor.

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme69
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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

yat, yat ,yat ,al, al, al ,al götür at arabaya

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme26
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