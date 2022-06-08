İstanbul'da 121 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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İstanbul'da 121 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Halil Demir - Güncel
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İstanbul'da 121 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 121 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 121 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan suç örgütünün, yurt dışından getirilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bahçelievler'de seyir halindeki araca düzenlenen operasyonda, sürücü gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 121 kilo 400 gram eroin bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Halil Demir - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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