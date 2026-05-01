İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı

İSTANBUL Valiliği'nin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ile Kartal'da bazı yollar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyenler ise alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında aldığı kararla Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor. Polis ekipleri, valilik tarafından belirlenen yolların giriş-çıkışlarını demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı'nı kullanmak isteyenler ise alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

TOPLU ULAŞIMDA KISITLAMA

Valilik tarafından alınan önlemler kapsamında bazı metro ve tramvay hatlarında seferler durduruldu. M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro duraklarında (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) seferler yapılmayacak. Mecidiyeköy Metro İstasyonunun sadece Meydan çıkışı açık bulundurulurken, Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattı ve Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattı seferleri ile İstiklal Caddesi'ndeki Nostalji tramvay seferleri durduruldu. Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarında (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefer yapılmayacak. T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda da seferler durduruldu.

