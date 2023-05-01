İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarına polis müdahalesi

İstanbul Beşiktaş'ta toplanarak, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba, polis ekipleri müdahale etti. Gruptan bazı kişilerle birlikte gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı.

EDDA SÖNMEZ - SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Beşiktaş'ta toplanarak, ' 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba, polis ekipleri müdahale etti. Gruptan bazı kişilerle birlikte gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alındı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ile Umut Sendikası üyesi grup, ' 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' dolayısıyla Taksim'e doğru yürümek istedi.

Zaman zaman "Taksim halka kapatılamaz", "Taksim 1 Mayıs'a yasaklanamaz" şeklinde slogan atan grubun yürümesine polis ekipleri izin vermedi. Polis, grubun önüne geçerek dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarılara rağmen yürümek isteyen yaklaşık gruba, polis müdahale etti. Gruptakilerin bazıları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eylemi takip eden gazeteci Zeynep Kuray da yer aldı.