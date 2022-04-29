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İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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İstanbul'da 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri dolayısıyla 1 Mayıs'ta kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri dolayısıyla 1 Mayıs'ta kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.

Buna alternatif olarak D-100 ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Turgut Özal Bulvarı, İstanbul Valiliği, Maltepe, 1 Mayıs, Güncel, Haberler

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