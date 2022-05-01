İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla 22 bin 171 polis görev yapıyor - Haberler

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İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla 22 bin 171 polis görev yapıyor

AA - Halil Demir - Güncel
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İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla 22 bin 171 polis görev yapıyor

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri kapsamında 22 bin 171 polis görevlendirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri kapsamında 22 bin 171 polis görevlendirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta kent genelinde farklı program, kısıtlama ve tedbirlerle ilgili geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı.

Söz konusu önlemler çerçevesinde, 10 bin 196 polis Taksim Meydanı, 11 bin 975 polis de Maltepe'deki miting alanı başta olmak üzere kentin diğer önemli noktalarında görevlendirildi.

Güvenlik görevlileri, helikopter, deniz botu, TOMA ve zırhlı araçlarla önlemlerini sürdürüyor.

AA / Halil Demir - Güncel

Güvenlik Önlemleri, İstanbul, 1 Mayıs, Polis, Güncel, Haberler

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