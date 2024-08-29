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İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı

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Sabah saatlerinde Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası sonrasında gözaltına alınan şoförün ifadesinde "Frene bastım ama tutmadı" dediği öğrenildi.

Küçükçekmece'de bu sabah iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 50 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.

"FRENE BASTIM AMA TUTMADI"

Kazanın ardından gözaltına alınan 2 metrobüs şoförünün ifadeleri de ortaya çıkmaya başladı. Metrobüs şoförü M.Ç.'nin ifadesinde "Frene bastım ama tutmadı. Metrobüs kaymaya devam etti" dediği öğrenildi. Diğer şoför E.Y. ise, 'Diğer şoförü gördüm kendimi sola doğru attım. O esnada kaza yapan metrobüse sürttüm' şeklinde ifade verdi. Öte yandan kaza ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Meydana gelen feci kaza sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Ferhat Uçar olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Küçükçekmece İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Nilay Durmaz:

Metrobuslerin ve otobüslerin bakımları aksıyor. İş bilmez insanları getirirsen bu gibi sonuçlar kaçınılmaz olur. Eskiden 5 yılda bir metrobus kazası olurdu şimdi senede 5 kez oluyor. Demekki bir yerde yanlış var.

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Kadir Tokay:

Doğru mu söylüyorsun yalan mı söylüyorsun anlaşılır şoför efendi.

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Salih Kandıralı:

Tutmayan frene ne basıyorsun. Basmasaydın o zaman.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Fren tutmama nedeni kapasitesinden fazla yolcu olduğundan dolayı olabilir mi? Belki de ağırlık fazla olunca fren balatalarını ısındırır diskleri durdurmaya gücü yetmeyebilir.

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Fuat Marik:

Dün metrobüste şöför araba değil sanki bisiklet sürüyordu tek parmağıyla direksiyonu tutmuş sağa sola bakıp duruyordu acele işim olmasa kamera kaydı alacaktım ya onlarca insan taşınırken bu nasıl iş denetim hiç yok herhalde

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Muhammet:

Oğlum frenin tutmadığını frene basmadan nasıl anlayacak

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Fatih Sultan:

Kamera görüntüleri ortaya çıkacaktır. inşallah telefonla uğraşmıyordur

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