İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına ilişkin soruşturma

Başsavcılık: - "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında mevcut dosya üzerinden resen soruşturma başlatılmıştır" BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırmasına ilişkin resen soruşturma başlattığı bildirildi.

Başsavcılık, İsrail ordusunun uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik, İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan vatandaşlarımızla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 12-13. maddelerindeki düzenlemeler çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', "Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında mevcut dosya üzerinden resen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA / İrem Demir
