İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye'deki cinsel ilişki skandalıyla ilgili soruşturma başlattı - Haberler

İstanbul'un Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki videosu kamuoyunun gündeminden halen düşmemişken, Türkiye güne yeni bir skandalla uyandı.

METRO DURAĞINDA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Akşam saatlerinde Ümraniye Altınşehir Metro durağının karanlığa bakan bölümünde çekilen videoda, bir çiftin ulu orta cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

KÖPRÜDEN GEÇEN VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Duvarı kendilerine bariyer yaptıkları için çevreden görülmediklerini düşünen çiftin ilişki anları o sırada köprüden geçen vatandaşlar tarafından çok net bir şekilde görüldü.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Köprüden geçen bir vatandaş o anları kameraya alarak sosyal medyadan paylaştı. İnternete düşmesiyle viral olan görüntülerde rahat tavırlar sergileyen çiftin işlek caddede seyreden araç ve insanlara aldırış etmeden dakikalarca ilişkiye girdikleri görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin özellikle Twitter'da infial yaratmasının ardından harekete geçen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, skandal olaya ilişkin soruşturma başlattı.

POLİSLER HER YERDE O ÇİFTİ ARIYOR

Başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerde yer alan 2 kişi hakkındaki arama çalışmalarının hızla devam ettiği öğrenildi. Emniyet görüntülerdeki kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürülen savcılık ise soruşturmayı titizlikle yürütmeye devam ediyor.