BirGün Gazetesi’nin ‘figüran’ haberiyle ilgili soruşturma

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BirGün Gazetesi'nin CHP'nin İstanbul'daki katılım törenine cast ajanslarından getirilen kişilerin para karşılığında katıldığı iddiasının yer aldığı haberiyle ilgili, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BirGün Gazetesi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla İstanbul'da düzenlenen katılım töreniyle ilgili "Salondakiler cast ajanslarından getirilen ve para ödenen figüranlardı" yönündeki haberi nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA