İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İş İnsanı Mine Tozlu Sineren'in İddiaları ve SPK'nın Suç Duyurusu Üzerine Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker’in iddialarında adı geçen ve çıktığı bir televizyon kanalında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilgili birtakım açıklamalar yapan Marka Yatırım Holding AŞ’nin patronu Mine Tozlu Sineren’in iddiaları ve SPK’nın suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in iddialarında adı geçen ve çıktığı bir televizyon kanalında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ilgili birtakım açıklamalar yapan Marka Yatırım Holding AŞ'nin patronu Mine Tozlu Sineren'in iddiaları ve SPK'nın suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma, bilgisine başvurulacak olan Sineren'in elindeki bilgi ve belgelere göre ilerleyecek.

Organize suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan hakkında yakalama kararı olan ve yurt dışında yaşayan Sedat Peker, geçen günlerde sosyal medya hesabından eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı'nın adının geçtiği rüşvet iddialarında bulunmuştu.

SPK, İDDİALAR ÜZERİNE SUÇ DUYURUSNDA BULUNDU

Marka Yatırım Holding AŞ'nin patronu Mine Tozlu Sineren de sermaye artırımı için yaptığı başvuru ve rüşvet ödemeye zorlandığına yönelik iddialar üzerine bir televizyon kanalına bağlanarak birtakım açıklamalarda bulunmuştu. Sineren'in açıklamaları üzerine SPK, söz konusu iddialar için suç duyurusunda bulundu.

İDDİALAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK'nın suç duyurusu ve Mine Tozlu Sineren'in iddiaları üzerine konu hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, bir ulusal TV kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup TV kanalında bilgi paylaşan M.T.S dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.