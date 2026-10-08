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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında 3 gazeteciyi ifadeye çağırdı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında 3 gazeteciyi ifadeye çağırdı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında yaptıkları konuşmalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadeye hazır edilmeleri talimatı verildiğini açıkladı. Böylece üç gazeteci ifadeye hazır edilecek.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasına ilişkin yaptıkları konuşmalar nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatı verildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalar gerekçesiyle gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri yönünde talimat verildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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