Haberler

CHP'li figüran iddiasına soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin dün gerçekleştirilen üye katılım törenine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin dün gerçekleştirilen üye katılım törenine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin dün gerçekleştirilen üye katılım törenine cast ajansları üzerinden ücretli figüran getirildiği iddialarına ilişkin ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılmaz Erdoğan ve Caner Erkin Alaçatı'da denizde halay çekti

İki ünlü ismin denizdeki şovuna gören dönüp bir daha baktı

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmadan önce kaydettiği video yayımlandı

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmadan önce kaydettiği video yayımlandı
Tarsus'ta denizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu

Feci olay! 4 kişiden 3'nün cansız bedeni bulundu
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi

CHP'de Özgür Özel'in halefi belli oldu! İşte yeni grup başkanı
Galatasaray'dan Leao için Milan'a teklif! Anında yanıt geldi

Galatasaray'dan Leao için Milan'a teklif! Anında yanıt geldi
Bursaspor tribünlerinden Arda Turan'a sevgi seli! Tüm stat o sesle inledi

Tüm Bursa o sesle inledi! Arda'yı duygulandıran anlar