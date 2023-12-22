İstanbul Comics and Art Festival Müze Gazhane'de Başladı

Çizgi roman, karikatür, sokak sanatı, fanzin, illüstrasyon ve animasyon, atölye, söyleşi, sergi, gösterim ve kamusal alan uygulamaları gibi yaratıcı deneyim alanları sunan, çizgi ve sokak kültürünü bir araya getiren İstanbul Comics and Art Festival (İCAF) Müze Gazhane'de başladı.

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali 2016'da hayata geçirdiklerini belirtti.

Sesli, İCAF'ın çizgi ve çizgi sanatlarının adresi olmak için yola çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Festivalimizde çok yoğun söyleşiler var. Çizginin analog ve dijital taraflarını konuşacağımız sohbetler var. Yapay zekanın sanat dünyasını nasıl etkileyeceğinden çizgi roman ve fanzincilere kadar herkesin olduğu bir etkinlik yapıyoruz.

Katılımcılar arasında yayınevleri var. Gençler ve çocuklar için çizim atölyeleri olacak. Müze Gazhane'de birtakım noktalara dağılmış durumdayız. Pazar günü çok büyük bir NFT lansmanı yapacağız. Aslında çizgiye dair her şey var. 6 yıldır İstanbul'a çok yakışıyor. Girişlerimiz ücretsiz, herkesi festivalimize bekliyoruz."

Dream Sales Machine organizasyonuyla düzenlenen festivalde yarın "Oyuncak Fotoğrafçılığı", "Çizgi Roman", "Karakter Tasarım", "Animasyon" ve "Yaratıcı Çizim" atölyeleri, 24 Aralık Pazar ise "Graffiti Tasarım", "Görsel Hikaye Anlatma", "Kendi Pokemonunu Tasarla", "Chibi" atölyeleri düzenlenecek.

Festivalde ayrıca, 11. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali Kazananlar Seçkisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.