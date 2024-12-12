Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

İstanbul'da İSPARK ücretlerine büyük zam! Artış yüzde 100'ün üzerinde

 Özel'den Şam'daki namaz için dikkat çeken sözler: İbrahim Kalın bir devlet memuru

Özel'den Şam'daki namaza ilginç yorum: İbrahim Kalın bir devlet memuru

 Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da

Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız

İstanbul Camilerinde Filistin İçin Dua Etme Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çağrısıyla İstanbul'daki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler ve diğer mazlumlar için dualar yapıldı. Cemaat, yatsı namazında katledilen Müslümanlar için dua etti.

İstanbul'daki camilerde İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler ve mazlumlar için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Gazzeliler ve mazlumlar için yatsı namazında tüm camilerde dua edilmesi çağrısı üzerine gerçekleştirilen programlarda cemaattekiler, katledilen Müslümanlar için edilen dualara iştirak etti.

Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'nde cemaat, yatsı namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Yatsı namazının kılınmasının ardından, Gazze başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm altında hayatını kaybeden Müslümanlar için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dün akşam sosyal medya hesabından "Cuma gecesi ailece camideyiz! Gazze'yi unutmuyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Erbaş, paylaşımında, "12 Aralık Perşembe günü yatsı namazında ülkemizin dört bir yanındaki camilerimizde ailecek buluşacak, soykırıma maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz ve mazlumların kurtuluşu için hep birlikte dualar edeceğiz. Tüm kardeşlerimizi camilerimizin manevi atmosferinde yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Uğur İslamoğlu - Güncel
img

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor
img

Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte başına geçeceği takım
img

Orta Doğu kaynarken Hamas'tan kritik karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Davinson Sanchez sakatlandı mı? En çok berabere kalan takım hangisidir? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok beraberlik alan futbol takımı hangisidir? Iconium hangi il, Konya mı? Hititler, Frigler, Persler ve Romalılara ev sahipliği yapmış "Iconium" günümüzde Türkiye'nin hangi ilinin eski adıdır? Başakşehir Heidenheim maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Heidenheim golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Malmö Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Malmö Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 12 Aralık 2024! Başakşehir Heidenheim CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Başakşehir Heidenheim maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Malmö Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Malmö kalecisi Persson kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.