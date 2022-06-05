Caddebostan Sahili'nde tekmeli yumruklu kavga - Haberler

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Caddebostan Sahili'nde tekmeli yumruklu kavga

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Caddebostan Sahili'nde tekmeli yumruklu kavga

Kadıköy'de dün gece saatlerinde bir grup gencin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kadıköy'de dün gece saatlerinde bir grup gencin tekmeli yumruklu kavgası cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay dün gece saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Bir grup gencin tekmeli, yumrukla kavgası çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin elindeki sandalyeyle kavga ettiği kişiye vurduğu, yere düşen gencin kalkarak kendisine vuran kişiyi kovaladığı görülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

Caddebostan Sahili Kadıköy kavga Güncel Haberler

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