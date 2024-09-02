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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ve Anadolu Adliyesi'nde yeni adli yılın açılışı törenle yapıldı

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ve Anadolu Adliyesi'nde yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde konuşan yetkililer, adliyelerdeki iş yoğunluğu ve yeni kurulan daireler hakkında bilgi verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ve Anadolu Adliyesi'nde yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliyelerin atrium alanında düzenlenen törenler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki törende konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, yakın zamanda vefat eden 26. Ceza dairesi hakimi Adil Özder'i ile emekli savcı Ali Parlar'ı rahmetle andığını söyledi.

Boylu, Türkiye'nin en büyük istinaf mahkemesi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 60 daire olarak kurulduğunu, artan iş yoğunluğu sebebi ile 98 daireye ulaştığını, son kararnameyle de 4 dairenin daha eklendiğini kaydetti.

Adliyede, 20 Temmuz itibarıyla 316 bin 129 dosyanın bulunduğunu belirten Boylu, bunun 93 bin 676'sının ceza dairelerinde, 222 bin 453 dosyanın da hukuk dairelerinde olduğunu aktardı.

Boylu, yeni kurulan 59. Hukuk Dairesinin, icra dairesi olup çift heyetle çalışacağı, icra mahkemelerinin vermiş olduğu kira tahliye ve itirazın kaldırılması davalarına bakacaklarını belirtti.

Yeni kurulan 60, 61 ve 62. hukuk dairelerinin ise bireysel iş dairesi olduğunu anlatan Boylu, toplam 87 bin dosyanın 14 binini bu yeni kurulan dairelere aktararak iş dairelerinde ciddi bir rahatlama sağlayacaklarını dile getirdi.

Boylu, "Tüm dairelerimizin rahatlaması için 36 dairelik ek binamızın yapımı konusunda önemli bir aşama kaydedilmiştir. Yatırım bütçesine dahil ettirebilmek için başsavcımızla birlikte yoğun bir gayret içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Törene, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ile daire başkanları, üyeler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Anadolu Adalet Sarayı'nda düzenlenen törende de Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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