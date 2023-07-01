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İstanbul Boğazında Yelkenli Şöleni

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İstanbul Boğazı'nda yarışan yelkenliler görsel şölen oluşturdu. Yelkenlilerin yarışı havadan görüntülendi. Boğazda seyreden yelkenliler renkli görüntüler oluşturdu.

- İstanbul Boğazında yelkenli şöleni

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda yarışan yelkenliler görsel şölen oluşturdu. Yelkenlilerin yarışı havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nda yarışan çok sayıda yelkenli adeta görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu mevkiinden boğaza giriş yapan yelkenliler Karadeniz açıklarına kadar ilerleyip geri döndü. Boğazda seyreden yelkenliler renkli görüntüler oluşturdu. İstanbul Boğazında görsel şölen oluşturan yelkenliler dron ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Biçer - Güncel

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