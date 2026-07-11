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15 Temmuz Köprülerine Dev Türk Bayrakları Asıldı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerine Türk bayrağı asıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerine Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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