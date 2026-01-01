Haberler

İstanbul'da Yeni Yıl Kutlamaları Havai Fişeklerle Coşkuyla Karşılandı

Güncelleme:
İstanbul'da yeni yıl, boğazda muhteşem havai fişek gösterileriyle karşılandı. Kutlamalar, dronla havadan görüntülenerek görsel bir şölen oluşturdu. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen bu etkinlik, İstanbul'un simgelerinden biri haline geldi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

İSTANBUL'da yeni yıl boğaz'da havai fişeklerle karşılandı. Görsel şölenin oluştuğu kutlamalar havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
