İstanbul'da Yeni Yıl Kutlamaları Havai Fişeklerle Coşkuyla Karşılandı
İstanbul'da yeni yıl, boğazda muhteşem havai fişek gösterileriyle karşılandı. Kutlamalar, dronla havadan görüntülenerek görsel bir şölen oluşturdu. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen bu etkinlik, İstanbul'un simgelerinden biri haline geldi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel