İstanbul Boğazı'nda Tekne ile Kano Çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda meydana gelen çarpışmada, devrilen kanodaki 4 kişi deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı. Olayın ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nda tekne ile çarpışan kanodaki 4 kişi, deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.

Boğaz'ın Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı.

Çarpışma sonucu devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, bu kişileri sudan çıkardı.

Kanodaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
