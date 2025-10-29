İstanbul Boğazı'nda Tekne ile Kano Çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda meydana gelen çarpışmada, devrilen kanodaki 4 kişi deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı. Olayın ardından sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul Boğazı'nda tekne ile çarpışan kanodaki 4 kişi, deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.
Boğaz'ın Beykoz açıklarında henüz bilinmeyen nedenle bir tekne ile içerisinde 4 kişinin bulunduğu kano çarpıştı.
Çarpışma sonucu devrilen kanodaki 4 kişi denize düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen deniz polisi, bu kişileri sudan çıkardı.
Kanodaki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel