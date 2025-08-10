İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarılarak Yenikapı'ya yanaştırıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
