İstanbul Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 11 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarılarak Yenikapı'ya yanaştırıldı.
İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel