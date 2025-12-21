İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

İSTANBUL Boğazı'nda bilinmeyen bir nedenle sürüklenmeye başlayan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botuyla demirletilip Kuruçeşme'de emniyete alındı.

İstanbul Boğazı Arnavutköy açıklarında, gündüz saatlerinde 17 metre uzunluğundaki bir tekne bilinmeyen nedenle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-9' hızlı tahsiliye botu bölgeye sevk edildi. İçinde 3 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla demirlenip Kuruçeşme'de emniyete alındı.

'TEKNE KURUÇEŞME'DE EMNİYETE ALINDI'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Arnavutköy önlerinde sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 17 metre boyundaki tekne, KEGM-9 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca demirletilerek Kuruçeşme'de emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.