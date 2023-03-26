İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS SÜRPRİZİ - 3

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Özgür EREN-Ali AKSOYER - Uğur Samet AVCI /İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Boğazı'nda öğle saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir Hatları bir çok seferin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Boğazı Marmara Denizi girişinde öğle saatlerinde sis bastırdı. Özellikler Beşiktaş İskelesi ve çevresinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düşmesiyle transit gemi geçişleri askıya alındı. Şehir Hatları da bir çok seferin iptal edildiğini duyurdu

Şehir Hatları'nın saat 15.30 itibariyle yapılamadığını açıkladığı seferler şu şekilde:

-Kadıköy-Beşiktaş

-Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

-Kadıköy-Karaköy-Eminönü

-Üsküdar-Karaköy-Eminönü

-Kabataş-Adalar

-Kadıköy-Kabataş

-Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

-Uzun Boğaz Turu

-Kısa Boğaz Turu

-Anadolukavağı-Üsküdar

-Maltepe-Adalar

-Kadıköy-Haliç

-Kabataş-Çengelköy

-Bostancı-Adalar

-Beşiktaş-Adalar