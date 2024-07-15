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İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen gemi için kurtarma ekibi gönderildi

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Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli kuru yük gemisi için KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörleri ile KEGM-8 botu bölgeye yönlendirildi.

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen gemi için kurtarma ekibi gönderildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kocaeli'den Romanya'ya giderken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası dolayısıyla karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 römorkörleri ile KEGM-8 botunun ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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