Haberler

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Askıya Alındı

Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle gemi trafiği çift yönde geçici olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
