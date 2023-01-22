İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan gemi kurtarıldı İstanbul Boğazı,Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,Kurtarma, Güncel Haberler İstanbul Boğazı'nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan VOS APOLLO isimli 59 metrelik gemi kurtarıldı. İstanbul Boğazı'nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan VOS APOLLO isimli 59 metrelik gemi kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İstanbul Boğazı'nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan ve yedeğinde barç bulunan VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Nazım Tur ve Kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Boğazı İstanbul Güncel Haberler

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