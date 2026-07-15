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Boğaz'da 15 Temmuz şehitleri için 253 tekneli kortej

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit anısına İstanbul Boğazı'nda tekne geçişi düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit anısına İstanbul Boğazı'nda tekne geçişi düzenlendi. 253 teknenin katıldığı kortej havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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