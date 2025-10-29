Haberler

İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı Havai Fişek Gösterisi

İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Bayramı Havai Fişek Gösterisi
Güncelleme:
Cumhuriyetin 102'nci yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda muhteşem bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

İSTANBUL Boğazı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla havai fişek gösterisi yapıldı.

Cumhuriyetin 102'nci yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla havai fişeklerle İstanbul Boğaz'ında görsel şölen oluştu.

500
