İstanbul Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Kabataş önlerinde makinesi arızalanan ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kabataş önlerinde makine arızası meydana gelen, içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-4 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Kabataş'a emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel