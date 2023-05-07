İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Beykoz açıklarına demirlendi

Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Beykoz açıklarına demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya seyir halindeki CORAL C isimli 104 metrelik genel kargo gemisi İstinye önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-8 römorkörü refakatinde Paşabahçe Koyu'na demirlendi. ???????