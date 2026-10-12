İstanbul Boğazı'nda 215,9 metrelik JSD6000 geçişi gemi trafiğini çift yönlü kapattı

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BAHAMA Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılmak üzere İtalya'dan yola çıkan ve 2 Temmuz'da Boğaz'dan geçen gemi, görevini tamamladıktan sonra yeniden İstanbul Boğazı'ndan geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

'İSTANBUL BOĞAZI'NDA DEV BİR MİSAFİRİ DAHA AĞIRLADIK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geminin geçişini sanal medya hesabından 'İstanbul Boğazı'nda dev bir misafiri daha ağırladık' notuyla paylaştı. Uraloğlu, paylaşımında, "Binlerce tonluk JSD6000 boru döşeme gemisinin geçişi, ekiplerimizin koordinasyonunda, seyir emniyeti tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Geminin Boğaz çıkışını emniyetle tamamlamasının ardından gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı