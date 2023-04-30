94 metrelik gemi Boğaz trafiğini kapattı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan İlyas Konan gemisinde makine arızası yaşandı. Boğaz bugün saat 18.00 sularından itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.