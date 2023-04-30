94 metrelik gemi Boğaz trafiğini kapattı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan İlyas Konan gemisinde makine arızası yaşandı. Boğaz bugün saat 18.00 sularından itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Kandilli açıklarında makine arızası yapan İlyas Konan isimli 94 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde, kurtarma 7 ve 12 römorkörlerimizin yedeğinde Ahırkapı'ya demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
BOĞAZ 21:20 İTİBARİYLE TRAFİĞE AÇILACAK
Açıklamada, arıza nedeniyle geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 21.20'de kuzey-güney yönlü olarak tekrar açılmasının planlandığı bildirildi.