İstanbul-Beyoğlu'nda güvenlik görevlisi kendisine küfreden kişiyi darbetti; 'adam dövdüm' diyerek teslim oldu

Beyoğlu'nda güvenlik görevlisi Nurullah P. (36) ile alkollü olduğu iddia edilen Behçet T. (35) arasında küfür nedeniyle başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

Beyoğlu'nda güvenlik görevlisi Nurullah P. (36) ile alkollü olduğu iddia edilen Behçet T. (35) arasında küfür nedeniyle başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Saldırgan Nurullah P. yere düşen Behçet Ç.'yi defalarca yumruklayıp tekmeledi. Olay sonrası polise gidip 'adam dövdüm' diyerek teslim olan Nurullah P., tutuklandı. Darbedilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen en bilgiye göre güvenlik görevlisi Nurullah P. ile alkollü olduğu iddia edilen ve o sırada yoldan yürüyen Behçet T. arasında küfür etmesi nedeniyle tartışma başladı. Kavgaya dönüşen olayda Nurullah P. yere düşen Behçet T.'ye art arda yumruklar attı. P. ardından ayağıyla kafasına bastı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

TUTUKLANDI

Diğer yandan olayın ardından emniyete giden Nurullah P. 'adam dövdüm' diyerek kendini ihbar etti. Mekanın görüntülerini inceleyen Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, savcılık kadarıyla Nurullah P.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah P., çıkartıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Darbedilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
