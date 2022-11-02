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Kelepçeleyip işkence ettiler, yetmedi bir de fidye istediler! İşin altından arkadaşları çıktı

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Beyoğlu'nda İranlı garsonu kaçırıp ailesine işkence videoları göndererek 10 bin dolar fidye isteyen İranlı 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Bir dairede kelepçelenerek zorla tutulan garson Mostafa P. polis tarafından kurtarılırken kaçıranların Mostafa P.'nin arkadaşları olduğu ortaya çıktı.

Beyoğlu'nda polise başvuran İran uyruklu Mına V. (45), Türkiye'de yaşayan kuzeninden 16 Ekim Pazar gününden bu yana haber alamadıklarını söyledi. Mına V., Mostafa P.yi kaçıranların işkence videoları çekerek ailesine gönderdiğini ve 10 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kaçırılan Mostafa P.'nin Beyoğlu'nda apart bir dairede zorla tutulduğunu tespit etti. Önceki gün sabaha karşı yapılan baskında ellerinden kalorifer borusuna kelepçelenerek zorla tutulan Mostafa P. kurtarıldı.

Bu sırada evde bulunan ve Mostafa P.'yi kaçırdığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada şüphelilerin mağdurun ailesiyle irtibat kurdukları sim kartlar, işkence yaparken kullandıkları maket bıçakları ve mağdurun ellerini bağladıkları kelepçe ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İran uyruklu Morteza B. (31), Mılad B. (30), Hamıd G.( 32), Morjtaba M. (41)'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin kaçırdıkları kişiyle arkadaş oldukları ve onun gibi garsonluk yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Münir Karaloğlu İstanbul Beyoğlu 3. Sayfa Güncel Haberler

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