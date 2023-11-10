Beylikdüzü Belediyesi 47 saatte yaptığı park için Guinness'e başvuracak

Marmara Mahallesi'ndeki saha gezisi sırasında komşularının taleplerine kulak veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gelen park talebini geri çevirmedi. Bölge halkı ile arasında geçen diyaloğun ardından Çalık, 5 bin metrekarelik parkı 5 gün içerisinde hızlıca hazırlayarak ilçeye kazandıracaklarının sözünü verdi. Bunun üzerine yapımı tamamlanacak parkın çalışmaları noter huzurunda başladı. Törenle hizmete açılan park; bin 345 metrekarelik yürüyüş yolu, 270 metrekarelik basket sahası, 435 metrekarelik çocuk oyun alanı ve fitness alanını içinde barındırıyor. Parkın açılışına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Açılışta konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Park 5 günde yapılır diye yola çıkmıştık. 2 gün bile tam olmadan 47 saatte Noterin tespitleriyle 5 dönümlük parkımızı bitirdik. Çalışma arkadaşlarımla gurur duydum. Bugün 10 Kasım, Atatürk'ün ifadesiyle büyük ölümlere matem olmaz. Onların fikirlerini sahiplenmek gerekir. Azim ve kararlılıkla yaptığımız parkı Atamızın ruhuna armağan ettik. Türkiye'de 5 dönümlük bir alanda 47 saatte bir parkı yaparak ilki gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

"AZİMLE CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA İŞLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Çalık, "İçerisinde basketbol sahası, fitness alanı, çocuk oyun alanları var. İnsanlar da sabah ve akşam sporlarını yapabilir. Ayrıca parkın içerisinde cumhuriyetimizin 100'üncü yılını temsilen 100 ağaç koyduk. Çınar, zeytin gibi nitelikli ağaçlar diktik. Azimle cumhuriyetin 100'üncü yılına işler üretmeye devam edeceğiz. 'Buraya park yapılmaz' denen her yere park yaptık. 'Şimdi bu kadar kısa zamanda park yapılmaz' kavramını ekledik. Şimdi Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yapacağız. Belgelerimizi hazırladık" ifadelerini kullandı.