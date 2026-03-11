İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı için "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CAOIletisim' adlı sosyal medya hesabı hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamalarıyla soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / İsmet Karakaş