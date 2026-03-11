Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı için "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CAOIletisim' adlı sosyal medya hesabı hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "CAOIletisim" adlı sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, "CAOIletisim" adlı hesap hakkındaki soruşturma, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları nedeniyle başlatıldı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
