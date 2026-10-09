İstanbul Başsavcılığı, gazeteciler Balcı ve Sevinç için gözaltı talimatı verdi

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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muhabir Mustafa Balcı ile gazeteci Şaban Sevinç'in gözaltına alınması için talimat verildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, muhabir Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç'in gözaltına alınması yönünde talimat verildiği bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç'in gözaltına alınması için talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA