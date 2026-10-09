Haberler

İstanbul Başsavcılığı, gazeteciler Balcı ve Sevinç için gözaltı talimatı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Başsavcılığı, gazeteciler Balcı ve Sevinç için gözaltı talimatı verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muhabir Mustafa Balcı ile gazeteci Şaban Sevinç'in gözaltına alınması için talimat verildiğini açıkladı. Başsavcılık açıklamasında, "Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç'in gözaltına alınması için talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, muhabir Mustafa Balcı ile gazeteci Şaban Sevinç'in gözaltına alınması için talimat verildiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, muhabir Mustafa Balcı ve gazeteci Şaban Sevinç'in gözaltına alınması yönünde talimat verildiği bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç'in gözaltına alınması için talimat verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 71 sitede yayınlandı.
Kadıköy'de silah sesleri! 6 el ateş açan şahsı polis ikna etti

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi

Türkiye'nin konuştuğu Hamid'in 2 saatlik kazancı dudak uçuklattı
İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

İstanbul'da çöken bina için hesap vakti! Gözaltılar art arda geldi
Fon krizinin Meclis'te araştırılmasına AK Parti ve MHP'den ret! 5 muhalefet önergesinin hiçbiri kabul edilmedi

Muhalefetin 5 önergesi de reddedildi! Milyarlarca dolar sorusu
Kırıkkale Yahşihan'da okul çıkışı rahatsızlanan lise öğrencisi hastanede kurtarılamadı

Okul çıkışı kahreden ölüm! Lise öğrencisi kurtarılamadı
TMSF, Destek Finans Faktoring'e kayyum olarak atandı

TMSF bir şirkete daha kayyum olarak atandı
Ordu Korgan'da Ali Artça, 2 gün arayla öldürülen oğlu ve eşinin acısını anlattı

Önce oğlunu iki gün sonra eşini öldürdüler! Anlattığı kahretti
Dilek İmamoğlu'nun yeğeni hakim karşısında! Savcı 1.8 milyonu sordu

Dilek İmamoğlu'nun yeğeni hakim karşısında! Savcı milyonları sordu