İstanbul Barosu Üyesi Fırat Epözdemir'in Davasında Yurt Dışı Çıkış Yasağı Devam Ediyor

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında dosyanın, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, Epözdemir'in yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırmadı.

İstanbul Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir'in 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Epözdemir, bir önceki duruşmada 127 gün süren tutukluluğunun ardından tahliye edilmişti.

Duruşmayı takip etmek üzere Fransa Ulusal Barolar Birliği, Sınır Tanımayan Savunma, Bordeaux Barosu, İsviçre Demokrat Avukatlar, Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları için Avukatlar Birliği, Cenevre Barosu'ndan temsilciler de İstanbul Adliyesi'ndeydi.

Dava dosyasının esas hakkında mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, Epözdemir'in yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırmadı. Bir sonraki duruşma, 27 Kasım'da görülecek.