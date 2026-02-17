Haberler

İstanbul Barosu: Medeni Kanun'un Kabulünün 100. Yılında, Cumhuriyet'in En Köklü Kazanımlarından Birini Saygıyla Kutluyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Barosu, Medeni Kanun'un kabulünün 100. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu yasanın toplumsal yaşamı eşitlik ve laiklik temelinde yeniden kuran önemli bir devrim olduğunu vurguladı. Hukuk güvenliğinin ve temel hakların önemine dikkat çekti.

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, "Medeni Kanun, yalnızca bir yasa değişikliği değil, toplumsal yaşamı eşitlik ve laiklik temelinde yeniden kuran bir Cumhuriyet devrimi ve devrim kanunu niteliği taşımaktadır. Tüm yurttaşların hukuk önünde birey olarak tanınmasının, aile içinde eşitliğin ve medeni hakların güvencesi olmuştur" açıklamasını yaptı.

Baro, Medeni Kanun'un kabulünün yıl dönümü nedeniyle "Devrim kanunu Medeni Kanun 100 yaşında" başlığı altında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Hakim önünde boşanma, mülkiyet ve şiddetsiz yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz"

"Medeni Kanun'un kabulünün 100. yılında, Cumhuriyet'in en köklü kazanımlarından birini saygıyla kutluyoruz. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun, yalnızca bir yasa değişikliği değil; toplumsal yaşamı eşitlik ve laiklik temelinde yeniden kuran bir Cumhuriyet devrimi ve devrim kanunu niteliği taşımaktadır. Tüm yurttaşların hukuk önünde birey olarak tanınmasının, aile içinde eşitliğin ve medeni hakların güvencesi olmuştur."

Medeni Kanun kişilik hakları, aile hukuku, miras ve mülkiyet düzenlemeleriyle Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin ve eşit yurttaşlığın temel taşlarından biri haline gelmiştir. Bugün Medeni Kanun'u değerlendirirken onu yalnız geçmişin bir kazanımı olarak değil, günümüzün sosyal ve ekonomik gerçeklikleri içinde yaşayan temel bir hukuk metni olarak ele almak zorundayız. Medeni Kanun, devrim kanunlarının özüne uygun biçimde korunmalı, geliştirilerek ilerletilmeli ve eksiksiz uygulanmalıdır. Hakim önünde boşanma, mülkiyet ve şiddetsiz yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz.

"Eşitliği, hukuk güvenliğini ve temel hakları zayıflatacak her türlü düzenlemenin karşısındayız"

Bugün özellikle nafaka, boşanma, miras ve velayet gibi başlıklar üzerinden yürütülen tartışmalar, yalnızca kadınları değil; doğrudan tüm toplumsal yaşamı ve yurttaşların hukuk güvenliğini ilgilendirmektedir. Medeni Kanun'un 100. yılında bir kez daha vurguluyoruz: Medeni Kanun, Cumhuriyet'in ve tüm yurttaşların eşitlik ve adalet temelindeki ortak yaşamının en önemli güvencelerinden biridir. Eşitliği, hukuk güvenliğini ve temel hakları zayıflatacak her türlü düzenlemenin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize