İstanbul Barosu: Medeni Kanun'un Kabulünün 100. Yılında, Cumhuriyet'in En Köklü Kazanımlarından Birini Saygıyla Kutluyoruz

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, "Medeni Kanun, yalnızca bir yasa değişikliği değil, toplumsal yaşamı eşitlik ve laiklik temelinde yeniden kuran bir Cumhuriyet devrimi ve devrim kanunu niteliği taşımaktadır. Tüm yurttaşların hukuk önünde birey olarak tanınmasının, aile içinde eşitliğin ve medeni hakların güvencesi olmuştur" açıklamasını yaptı.

Baro, Medeni Kanun'un kabulünün yıl dönümü nedeniyle "Devrim kanunu Medeni Kanun 100 yaşında" başlığı altında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Hakim önünde boşanma, mülkiyet ve şiddetsiz yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz"

"Medeni Kanun'un kabulünün 100. yılında, Cumhuriyet'in en köklü kazanımlarından birini saygıyla kutluyoruz. 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun, yalnızca bir yasa değişikliği değil; toplumsal yaşamı eşitlik ve laiklik temelinde yeniden kuran bir Cumhuriyet devrimi ve devrim kanunu niteliği taşımaktadır. Tüm yurttaşların hukuk önünde birey olarak tanınmasının, aile içinde eşitliğin ve medeni hakların güvencesi olmuştur."

Medeni Kanun kişilik hakları, aile hukuku, miras ve mülkiyet düzenlemeleriyle Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin ve eşit yurttaşlığın temel taşlarından biri haline gelmiştir. Bugün Medeni Kanun'u değerlendirirken onu yalnız geçmişin bir kazanımı olarak değil, günümüzün sosyal ve ekonomik gerçeklikleri içinde yaşayan temel bir hukuk metni olarak ele almak zorundayız. Medeni Kanun, devrim kanunlarının özüne uygun biçimde korunmalı, geliştirilerek ilerletilmeli ve eksiksiz uygulanmalıdır. Hakim önünde boşanma, mülkiyet ve şiddetsiz yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz.

"Eşitliği, hukuk güvenliğini ve temel hakları zayıflatacak her türlü düzenlemenin karşısındayız"

Bugün özellikle nafaka, boşanma, miras ve velayet gibi başlıklar üzerinden yürütülen tartışmalar, yalnızca kadınları değil; doğrudan tüm toplumsal yaşamı ve yurttaşların hukuk güvenliğini ilgilendirmektedir. Medeni Kanun'un 100. yılında bir kez daha vurguluyoruz: Medeni Kanun, Cumhuriyet'in ve tüm yurttaşların eşitlik ve adalet temelindeki ortak yaşamının en önemli güvencelerinden biridir. Eşitliği, hukuk güvenliğini ve temel hakları zayıflatacak her türlü düzenlemenin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."