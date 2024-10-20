İstanbul Barosu Başkanlığı Seçimleri İçin Oy Verme İşlemi Başladı

İstanbul Barosu Başkanlığı için 12 adayın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun ikinci gününde, baro başkanlığı seçimleri için saat 09.00'da oy kullanma işlemi başladı.

64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu baroda, avukatlar erken saatlerden itibaren kongre merkezine gelerek oy veriyor.

161 sanıkta, Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen memurlar sandık başlarında bekliyor. Avukatlar kayıtlı oldukları sandıklara gidip görevlilerden mühürlü zarf aldıktan sonra paravanın arkasında oylarını kullanıyor.

Adayların isimlerinin bulunduğu broşürler, görevli kişilerce seçim yapılan alanın çevresinde dağıtılıyor.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, mevcut Baro Başkanı Filiz Saraç ile Başkan Yardımcısı Ali Gürbüz'ün aday olmasıyla seçime iki adayla katılan tek grup olarak dikkati çekiyor.

Avukatın Yükselişi Hareketi Grubu'ndan Hasan Kılıç, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'ndan Mert Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği Grubu'ndan Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Abdülhalim Yılmaz, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak başkan olmak için yarışıyor. Yasin Şen ve Savaş İşleyen ise başkanlık seçimine bağımsız adaylar olarak katılıyor.

Oy verme işlemi saat 17.00'ye dek sürecek