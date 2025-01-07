İstanbul Barosu Başkanı ve üyeleri terör soruşturmasında ifade verdi

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Kaboğlu ve beraberindekiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

"SORUŞTURMA MEVZUATA AYKIRI YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan adliyenin önünde yaptığı basın açıklamasında, "Biliyorsunuz bugün, Baromuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, baro başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ifadeye davet edildiler. Şunu söyleyebilirim ki sadece usul bakımından bakacak olsak bile bu soruşturma süreci ilk anından itibaren anayasaya ve mevzuata aykırı yürütülmektedir. Avukatlara özel soruşturma usulü işletilmeden, henüz Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmadan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında soruşturma başlatıldı, kamuoyu ile paylaşıldı." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.