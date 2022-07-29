İSTANBUL-AVCILAR'DA İKİ OTOPARK ARASINDAKİ ARAZİDE 12 GÜNDE 3 YANGIN ÇIKTI - Haberler

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İSTANBUL-AVCILAR'DA İKİ OTOPARK ARASINDAKİ ARAZİDE 12 GÜNDE 3 YANGIN ÇIKTI

AVCILAR'da iki otopark arasındaki arazide 12 gün içinde 3 kez yangın çıktı.

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AVCILAR'da iki otopark arasındaki arazide 12 gün içinde 3 kez yangın çıktı. Yangınların arazideki biçilmiş ancak, toplanmamış otların yanmasıyla çıktığı öğrenildi.

Cihangir Mahallesi Ormanlı ile Reşitpaşa Caddesi arasında, iki otoparkın arasında kalan arazideki otlar Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından biçildiği ancak, toplanmadığı öğrenildi. Otların kimliği bilinmeyen kişiler tarafından 12 gün içinde 3 kez yakıldığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, otoparklardaki araçların zarar görmediği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cihangir Mahallesi Avcılar Güncel Haberler

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