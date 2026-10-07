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İstanbul Avcılar'da hareket halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi

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İstanbul Avcılar'da hareket halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi
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Avcılar Tahtakale'de öğle saatlerinde 03 Kuzey Yan Yol'da ilerleyen otomobilde motor bölümünden dumanlar yükseldi. Alevler ön kısmı sarınca otomobil kullanılamaz hale geldi; çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti, itfaiye soğutma yaptı.

AVCILAR'da hareket halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tamamını sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Tahtakale Mahallesi Ispartakule'de öğle saatlerinde 03 Kuzey Yan Yol'da ilerleyen araçta çıktı. Motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gören sürücü, otomobili yol kenarına park etti. Bu sırada alevler otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Çevrede bulunanlar alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Alevlere teslim olan araç demir yığınına dönerken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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