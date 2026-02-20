Haberler

Hsk'dan İstanbul'da Ticaret Mahkemeleri Düzenlemesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerini kapatarak, İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri çatısı altında birleştirdi. Yeni düzenleme, yargı çevrelerini de etkiliyor.

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu kararıyla, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemeleri kaldırılarak İstanbul Asliye Ticaret Mahkemeleri çatısı altında birleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 12 Şubat 2026 tarihli yazısı, HSK Genel Kurulunun 18 Şubat tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

Alınan kararla birlikte, Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemelerinin yargı çevresinden çıkarıldı. Birleştirme işleminin ardından İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevresi, "İstanbul ilinin mülki sınırları" olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu birleştirme kararı, kapatılan mahkemelerin faaliyetlerinin fiilen durdurulacağı tarih itibarıyla uygulamaya konulacak. Faaliyeti durdurulan Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerindeki mevcut dosyalar ise İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine devredilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon yayınında, "İstanbul'da bütün ticaret mahkemelerini tek bir yerde, tek bir binada toplamayı düşünüyorum." demişti.

Kaynak: ANKA
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Atamaların en dikkat çeken ismi Kübra Güran Yiğitbaşı'nda ilk açıklama

Atamaların en dikkat çeken isminden ilk açıklama
Yavru maymun Punch'ın son görüntüsü izleyenleri üzdü

Son görüntüsü izleyenleri kahretti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak skandal bir karar daha