İstanbul Arnavutköy'de sağanakla Alibey Deresi taştı, sular okul bahçesine doldu

İstanbul Arnavutköy'de sağanakla Alibey Deresi taştı, sular okul bahçesine dolduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak nedeniyle Arnavutköy'de Alibey Deresi yola taştı. Köprü üzerinden taşan sular çevredeki okulun bahçesine dolarken, bölgede su seviyesinin yükseldiği görüldü.
İSTANBUL'da etkili olan sağanak nedeniyle Arnavutköy'de bulunan Alibey Deresi yola taştı. Köprü üzerinden taşan sular okul bahçesine dolmaya başladı.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Boğazköy'de bulunan Alibey Deresi'nin su seviyesi yükseldi. Dere, köprü üzerinden taşarken, taşan sular çevredeki okulun bahçesine doldu. Bölgede su seviyesinin yükseldiği ve okul bahçesinin sular altında kalmaya başladığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı